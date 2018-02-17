16:22 17.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе "москали" устроили поножовщину - ВИДЕО

Вчера трое россиян с ножами набросились но жителя Одессы. Об этом передает пресс-служба полиции города.

В Одессе

По предварительной информации, инцидент произошел во время того, как мужчина пытался перейти дорогу, когда на него чуть было не наехала иномарка, в которой и находились фигуранты дела. В результате между мужчинами произошла перепалка, трое молодчиков вышли из автомобиля и стали угрожать одесситу ножевой расправой. Мужчина успел сфотографировать номерной знак транспорта и вызвать полицию.

Правоохранителям по горячим следам удалось отыскать машину. Выяснилось, что все трое хулиганов являются гражданами России. В ходе обыска у них было изъято холодное оружие и документы. 

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в Одесской области трое иностранцев пытались убить фермера.

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