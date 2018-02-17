В Нигерии пастухи не поделили овец

Сообщается, что один из пастухов вынужден был покинуть свое стадо, так как местные охотники (вероятно бандиты) посчитали, что большая часть его поголовья была краденной. Затем мужчина обратился к бандитам из соседнего районе с просьбой разобраться с обидчиками пастуха. Между двумя отрядами завязалась перестрелка, на место прибыла полиция и медики.

Примечательно, что овцы остались целыми и не вредимыми.

В результате перестрелки погибло 36 человек, 18 тел полиция обнаружила по прибытию на место преступления. Очевидцы инцидента утверждают, что половину трупов бандиты увезли с собой. Вероятно это была бандитская перестрелка за земли для пастбища и овцы здесь ни при чем, здесь часто такое происходит, отмечает один из пострадавших.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в Нигерии прогремел взрыв, погибли десять человек.