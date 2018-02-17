В Китае горела сепараторная станция

По предварительной информации, причиной пожара могло стать несоблюдение правил хранения вторсырья в специально отведенных для этого местах. Пожарные рассматривают версию неумышленного возгорания в одном из сортировочных блоков станции. В результате пожара погибло девять человек, еще один сотрудник станции был госпитализирован, у него вторая степень ожогов.

На месте происшествия продолжают работать спасатели, продолжается поиск пострадавших.

Напомним, что недавно похожий случай произошел на соседнем острове Тайвань. Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Китайской национальной нефтегазовой корпорации. По словам, вице-президента корпорации Энна Биха, этот инцидент повлияет на ежедневное производство 30 тысячи баррелей дизельного топлива, но компания Kaohsiung возместит любой недостаток в поставках на местный рынок.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее в городе Тяньцзинь на севере Китая произошел пожар в небоскребе.