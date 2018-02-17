19:20 17.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киевской области произошло смертельное ДТП - ФОТО

Сегодня, 17 февраля под Киевом отечественный автомобиль протаранил микроавтобус. Об этом передает пресс-служба Нацполиции.

В Киевской области произошло смертельное ДТП - ФОТО

Инцидент произошел около поселка Ставище Киевской области. По предварительной информации, виновником аварии выступил водитель "Нивы", который выехал на встречную полосу и зацепил микроавтобус

В результате аварии пострадало девять школьников, которые направлялись в столицу на цирковой спектакль. Шофер и штурман "Нивы" погибли на месте. Сейчас на месте ДТП работает дорожная полиция.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в Оболонском районе столицы  столкнулись сразу три транспортных средства. 

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