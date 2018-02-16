17:30 16.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожье произошло ДТП с участием маршрутки и грузовика - ФОТО

Сегодня днем, 16 февраля, в Запорожье водитель грузового автомобиля ГАЗ не учел состояние дорожного покрытия, в результате чего допустил столкновение с маршруткой. Травму получил один человек.

В Запорожье произошло ДТП с участием маршрутки и грузовика - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Как отмечается, водитель грузового транспортного средства не предоставил преимущество в движении маршрутному такси. Поэтому, избежать столкновения было практически нереально.

На момент аварии в маршрутке находились пассажиры. К счастью, в результате ДТП один человек травмирован.

В настоящее время на место происшествия приехала следственно-оперативная группа, а также карета скорой помощи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Львовепроизошл четыре аварии. Все дорожно-транспортные происшествие случились по вине пьяного водителя за рулем Ford Focus. 

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