В Запорожье произошло ДТП с участием маршрутки и грузовика - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Как отмечается, водитель грузового транспортного средства не предоставил преимущество в движении маршрутному такси. Поэтому, избежать столкновения было практически нереально.

На момент аварии в маршрутке находились пассажиры. К счастью, в результате ДТП один человек травмирован.

В настоящее время на место происшествия приехала следственно-оперативная группа, а также карета скорой помощи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Львовепроизошл четыре аварии. Все дорожно-транспортные происшествие случились по вине пьяного водителя за рулем Ford Focus.