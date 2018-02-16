15:29 16.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Тернополе студенты отправляли девушек в рабство - ФОТО

Правоохранители Тернополя задержали двух студентов, которые продавали девушек в сексуальное рабство в Турецкое государство и ОАЭ. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В Тернополе студенты отправляли девушек в рабство - ФОТО

Отмечается, что "работодатели" предлагали девушкам работу заграницей, в качестве зарплаты им предлагали от трех до шести тысяч долларов в месяц.

Соответствующие объявления о поиске кандидаток они размещали в соцсетях. Единственное требование - претендентки должны быть приятной внешности и возрастом до двадцати пяти лет.

Оказалось, что подозреваемыми являются 20-летний мужчина и 21-летняя женщина. Оба - студенты одного из местных вузов.

Предполагается, что преступники уже успели отправить за границу около пяти девушек. В ходе следствия стало известно, что это жительницы Хмельницкого, Ровно, Винницкой области и Запорожья. Сейчас, полиция расследует данное дело.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в польском городе Вроцлав полиция взяла под арест женщину, которая продавала украинских граждан в трудовое рабство.

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