20:31 16.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве столкнулись две маршрутки - ФОТО

В Киеве на улице Елены Телиги в Соломенском районе произошла авария с участие двух маршрутчиков. Об этом передает полиция Киева.

В Киеве столкнулись две маршрутки - ФОТО

По предварительной информации, водитель маршрутного такси 242 врезался в другой пассажирский транспорт, после чего первый влетел в столб, а второй в дерево. Оба шофера получили серьезные травмы, их госпитализировали.

На данный момент на месте происшествия работает полиция и медики. В сторону Индустриального моста и Петровки образовалась многокилометровая пробка.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в Киеве произошло лобовое столкновение двух легковушек.

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