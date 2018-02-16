В Киеве столкнулись две маршрутки - ФОТО

По предварительной информации, водитель маршрутного такси 242 врезался в другой пассажирский транспорт, после чего первый влетел в столб, а второй в дерево. Оба шофера получили серьезные травмы, их госпитализировали.

На данный момент на месте происшествия работает полиция и медики. В сторону Индустриального моста и Петровки образовалась многокилометровая пробка.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в Киеве произошло лобовое столкновение двух легковушек.