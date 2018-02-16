В Харьковской области произошло смертельное ДТП - ФОТО

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

По словам правоохранителей, инцидент произошел на 532 километре автодороги Киев-Харьков-Довжанский недалеко от поселка Каменная Яруга.

Предполагается, что 52-летний водитель фуры остановил свой автомобиль на обочине и осуществлял ремонт. В это время в него въехал автомобиль Audi. От сильного удара в фуру, иномарка моментально загорелась.

Погибли водитель и три пассажира Audi – женщины 31, 50, 66 лет. Еще один пассажир, 39-летний житель города Изюм, получил телесные повреждения. Он госпитализирован в харьковскую больницу.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", во Львове произошло четыре аварии. Все дорожно-транспортные происшествие случились по вине пьяного водителя за рулем Ford Focus.