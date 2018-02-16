15:58 16.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100186663:nastya

В Харьковской области произошло смертельное ДТП - ФОТО

На Харьковщине из-за плохой погоды легковушка врезалась в фуру, стоявшую на обочине. В результате аварии погибли четыре человека.

В Харьковской области произошло смертельное ДТП - ФОТО

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

По словам правоохранителей, инцидент произошел на 532 километре автодороги Киев-Харьков-Довжанский недалеко от поселка Каменная Яруга.

Предполагается, что 52-летний водитель фуры остановил свой автомобиль на обочине и осуществлял ремонт. В это время в него въехал автомобиль Audi. От сильного удара в фуру, иномарка моментально загорелась.

Погибли водитель и три пассажира Audi – женщины 31, 50, 66 лет. Еще один пассажир, 39-летний житель города Изюм, получил телесные повреждения. Он госпитализирован в харьковскую больницу.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", во Львове произошло четыре аварии. Все дорожно-транспортные происшествие случились по вине пьяного водителя за рулем Ford Focus.

Поделиться
Читайте также:
 
Ходорковский не хочет стать президентом, но может поддержать Собчак Сенцова и Сущенко могут обменять на дезертиров из Крыма В Тернополе студенты отправляли девушек в рабство - ФОТО В ОБСЕ назвали самый худший день на востоке Украины
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив