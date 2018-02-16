На Прикарпатье произошли две аварии в которых погибли два человека

В результате дорожно-транспортных происшествия погибли два человека. Как сообщает Управление по вопросам гражданской защиты областной государственной администрации, первая авария произошла около двух часов дня в Богородчанском районе на участке автодороги "Богородчаны - Гута", что между селами Подгорье и Дзвыняч.

Тут водитель, житель села Солотвино, управляя автомобилем Volkswagen-Golf, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen Caddy, за рулем которой находился житель села Пороги.

От сильного удара пассажирка автомобиля Volkswagen Caddy получила травмы, от которых скончалась на месте происшествия. Водитель этого же автомобиля и еще двое его пассажиров получили травмы и были госпитализированы в лечебные учреждения.

Еще одна авария произошла около семи часов вечера в города Ивано-Франковск на улице Петлюры. Водитель автомобиля ГАЗ-5312 не выбрал безопасную скорость, не учел дорожную зимнюю обстановку, не справился с управлением и в результате совершил наезд на пешехода. Местная жительница, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг, 15 февраля, в поселке Авангард Одесской области произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии погибли трое людей. При этом трехлетнего ребенка скорая помощь доставила в хирургическое отделение.