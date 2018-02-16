На Днепропетровщине на взятке задержали замглавы РГА и полицейского

Во время получения взятки в Днепропетровской области задержали начальника отделения полиции и временно исполняющего обязанности заместителя председателя одной из районных государственных администраций в области.
Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.
По словам спикера, исполняющего обязанности заместителя председателя РГА задержали во время получения взятки в размере одной тыс. долларов за покрывание и хранение наркотических средств.
Так, 15 февраля после получения части этой суммы в размере 500 долларов чиновник РГА передал их начальнику отделения полиции, после чего их и задержали правоохранители.
Открыто уголовное производство, решается вопрос о сообщении задержанным подозрения и избрании меры пресечения.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Национальная полиция Украины совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины провели задержание сотрудника облуправления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.