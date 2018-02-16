Мужчина пытался вывезти из Чернобыльской зоны зараженный металл

Правонарушителем оказался 51-летний гражданин Украины, житель населенного пункта Старые Соколы Киевской области.

По словам правоохранителей, мужчина намеревался сдать радиоактивно загрязненный металлолом в пункт приема цветных металлов.

На момент задержания злоумышленник не имел при себе никаких документов. Отмечается, что его задержали неподалеку заградительного забора зоны отселения.

Сейчас в отношении мужчины составлен протокол.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинское руководство немецкой компании Solar Chernobyl готовится запустить свою первую солнечную электростанцию на территории Чернобыльской АЭС. В частности, размер станции составит примерно 1,6 га - это два футбольных поля.