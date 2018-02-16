13:50 16.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100186639:labazovych

Мужчина пытался вывезти из Чернобыльской зоны зараженный металл

Сотрудни ГПСУ совместно с полицией обнаружили мужчину, который хотел вывезти металлолом из зоны отчуждения. Товар был весом около 100 килограммов радиоактивного металла. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Мужчина пытался вывезти из Чернобыльской зоны зараженный металл

Правонарушителем оказался 51-летний гражданин Украины, житель населенного пункта Старые Соколы Киевской области.

По словам правоохранителей, мужчина намеревался сдать радиоактивно загрязненный металлолом в пункт приема цветных металлов.

На момент задержания злоумышленник не имел при себе никаких документов. Отмечается, что его задержали неподалеку заградительного забора зоны отселения.

Сейчас в отношении мужчины составлен протокол.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинское руководство немецкой компании Solar Chernobyl готовится запустить свою первую солнечную электростанцию на территории Чернобыльской АЭС. В частности, размер станции составит примерно 1,6 га - это два футбольных поля.

Поделиться
Читайте также:
 
МВФ еще не знает дату следующего пересмотра программы сотрудничества с Украиной В столице усилят охрану по случаю Дня героев Небесной сотни В Варшаве начались переговоры по историческим спорам между Украиной и Польшей На Донбассе каждая минута была пыткой
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив