Мужчина пытался вывезти из Чернобыльской зоны зараженный металл

Сотрудни ГПСУ совместно с полицией обнаружили мужчину, который хотел вывезти металлолом из зоны отчуждения. Товар был весом около 100 килограммов радиоактивного металла. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Правонарушителем оказался 51-летний гражданин Украины, житель населенного пункта Старые Соколы Киевской области.
По словам правоохранителей, мужчина намеревался сдать радиоактивно загрязненный металлолом в пункт приема цветных металлов.
На момент задержания злоумышленник не имел при себе никаких документов. Отмечается, что его задержали неподалеку заградительного забора зоны отселения.
Сейчас в отношении мужчины составлен протокол.
Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинское руководство немецкой компании Solar Chernobyl готовится запустить свою первую солнечную электростанцию на территории Чернобыльской АЭС. В частности, размер станции составит примерно 1,6 га - это два футбольных поля.