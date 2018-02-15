Во Львове нетрезвый водитель устроил четыре аварии - ФОТО

Все дорожно-транспортные происшествие случились по вине пьяного водителя за рулем Ford Focus. Как сообщает патрульная полиция города, полиция получили вызов от жительницы дома по улице Нечуя-Левицкого, под окнами которой Ford Focus наехал на дорожный знак.

При этом водитель скрылся с места аварии, однако патрульные обнаружили его чуть дальше по этой же улице.

Оказалось, что мужчина вновь попал в аварию. Его машина въехала в дорожные столбы.

Затем, на этой же улице водитель ударил Audi 80, а затем BMW X5, скрывшись с мест аварий.

Проверка на устройстве Драгер показала результат два промилле, - отметили полицейские, добавив, что на водителя составлено восемь протоколов: четыре - за совершенные ДТП, три - за покинутые места ДТП и еще один - за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг утром, 15 февраля, в Киеве произошло лобовое столкновение двух легковушек. В результате аварии погиб один человек, еще четверо получили травмы. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Валерия Лобановского.