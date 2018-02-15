Во Флориде в школе произошла стрельба, 17 человек погибли - ФОТО

В результате стрельбы погибли по меньшей мере 17 человек. В числе погибших - дети и взрослые. 12 человек были убиты в здании школы, двое погибли рядом со школой, один - на дороге возле школы, еще двое скончались в больнице.

Полиция также сообщает о 17 раненых. Как сообщает ABC News, цитируя слова шерифа округа Броуард, полиции удалось задержать человека, открывшего стрельбу в средней школе. Им оказался 19-летний Николас де Хесус Крус, выпускник этой школы.

При этом он был в противогазе и имел при себе дымовые шашки. Он вошел и включил пожарную тревогу, чтобы дети толпой выбежали из классных комнат в коридор. После этого началась стрелять.

Полиция продолжила обыскивать здание школы, заявив что там пока небезопасно и нужно удостовериться, что там не скрывается еще кто-то.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском городе Уэст-Валли-Сити в штате Юта в ночь на среду, 14 февраля, вновь произошла стрельба. В результате инцидента погиб один человек. Еще двое получили ранения.