В Ужгороде в ночном клубе произошла стрельба – ФОТО

В одном из развлекательных заведений Ужгорода в ночь на 15 февраля, произошла стрельба, в результате которого с огнестрельным ранением был госпитализирован молодой человек.
Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.
На место происшествия сразу приехала следственно-оперативная группа местного отдела полиции. Правоохранителями было установлено, что неизвестный выстрелил в 24-летнего местного жителя, после чего скрылся с места преступления.
По данному факту в полиции открыли уголовное дело. Следствие продолжается, выясняются причастные к преступлению.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в центре Киева произошла стрельба. В результате инцидента ранение получил мужчина. Во время перепалки 26-летним парнем достал пистолет и ранил оппонента в плечо и бедро.
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