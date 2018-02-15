В Ужгороде в ночном клубе произошла стрельба – ФОТО

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

На место происшествия сразу приехала следственно-оперативная группа местного отдела полиции. Правоохранителями было установлено, что неизвестный выстрелил в 24-летнего местного жителя, после чего скрылся с места преступления.

По данному факту в полиции открыли уголовное дело. Следствие продолжается, выясняются причастные к преступлению.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в центре Киева произошла стрельба. В результате инцидента ранение получил мужчина. Во время перепалки 26-летним парнем достал пистолет и ранил оппонента в плечо и бедро.