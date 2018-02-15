В Тернополе горела детская клиническая больница – ФОТО

По словам работников спецслужб, сообщения о пожаре поступило около шести часов вечера. Отмечается, что очаг возгорания был в подвальном помещении больницы площадью около 30 метров.

На ликвидацию пожара спасателям понадобилось более часа и 32 человека личного состава ГСЧС. В результате происшествия пострадала сотрудница медучреждения.

Чтобы избежать жертв подразделения ГосЧС эвакуировали из здания больницы 91 человека, из них 31 – ребенок.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в перуанском городе Трухильо в Центре диагностики и реабилитации несовершеннолетних произошел пожар. Согласно недавно полученным сведениям, в результате возгорания погибли по меньшей мере пять заключенных, еще 29 получили ожоги и ранения.