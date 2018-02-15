09:31 15.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Тернополе горела детская клиническая больница – ФОТО

В детской клинической больнице в Тернополе в среду, 14 февраля, произошел пожар в подвальном помещении. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В Тернополе горела детская клиническая больница – ФОТО

По словам работников спецслужб, сообщения о пожаре поступило около шести часов вечера. Отмечается, что очаг возгорания был в подвальном помещении больницы площадью около 30 метров.

На ликвидацию пожара спасателям понадобилось более часа и 32 человека личного состава ГСЧС. В результате происшествия пострадала сотрудница медучреждения.

Чтобы избежать жертв подразделения ГосЧС эвакуировали из здания больницы 91 человека, из них 31 – ребенок.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в перуанском городе Трухильо в Центре диагностики и реабилитации несовершеннолетних произошел пожар. Согласно недавно полученным сведениям, в результате возгорания погибли по меньшей мере пять заключенных, еще 29 получили ожоги и ранения.

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