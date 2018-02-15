В Риме обвалилась часть дороги вместе с автомобилями - ФОТО

Как отмечается, указаная часть дорожного покрытия просела вместе с заграждениями и припаркованными транспортными средствами, которые упали с высоты в 10 метров.

К счастью, в момент обвала людей не было, поэтому жерт и пострадавших удалось избежать. Однако не смотря на это, власти города для безопасности решили эвакуировать 20 семей, которые проживают в двух домах поблизости. В настоящще время риск дополнительных обвалов сохраняется.

Стоит добавить, что строительные работы в районе продолжаются с октября прошлого года. Жители близлежащих домов рассказывают, что на днях чувствовали вибрации пола во время проведения строительных работ.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на севере Италии в городе Ивреа ежегодно местный народ проводит традиционную массовую битву апельсинами.