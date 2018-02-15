В Риме обвалилась часть дороги вместе с автомобилями - ФОТО

На севере Рима в районе строительного карьеру обвалилась огромная пропасть дороги, куда рухнули сразу семь автомобилей. Об этом сообщает издание La Stampa.
Как отмечается, указаная часть дорожного покрытия просела вместе с заграждениями и припаркованными транспортными средствами, которые упали с высоты в 10 метров.
К счастью, в момент обвала людей не было, поэтому жерт и пострадавших удалось избежать. Однако не смотря на это, власти города для безопасности решили эвакуировать 20 семей, которые проживают в двух домах поблизости. В настоящще время риск дополнительных обвалов сохраняется.
Стоит добавить, что строительные работы в районе продолжаются с октября прошлого года. Жители близлежащих домов рассказывают, что на днях чувствовали вибрации пола во время проведения строительных работ.
Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на севере Италии в городе Ивреа ежегодно местный народ проводит традиционную массовую битву апельсинами.
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