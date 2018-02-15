В Перу пламя охватило исправительный центр для подростков – ВИДЕО

Согласно недавно полученным сведениям, в результате возгорания погибли по меньшей мере пять заключенных, еще 29 получили ожоги и ранения.

Как утверждает директор исправительного центра Хулио Маган, пожар в здании возник во время беспорядков, устроенных заключенными. Они подожгли матрасы, после чего огонь распространился по центру.

Сотрудникам экстренных служб пришлось ломать стены центра, чтобы вызволить подростков.

Сейчас, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве возле Европейской площади произошел пожар. Возгорание возникло в заброшенных подвалах около восьми часов утра. На месте происшествия сразу же приехали спасатели, которые уже потушили пламя.