В Николаеве неизвестный "заминировали" суд - ФОТО

Сигнал о "заминировании" поступил в четверг, 15 февраля около девяти часов утра. При этом неизвестный сообщил, что взрыв должен произойти через два часа.

Сейчас на месте работают взрывотехники. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области, здание суда расположено на улице Декабристов.

На данный момент здание суда оцеплено, всех сотрудников эвакуировали. Взрывотехники обследуют здание.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в пятницу утром, 2 февраля, неизвестный мужчина сообщил о заминировании здания Конституционного суда, расположенного в столице на улице Жилянской.

Вместе с тем, благодаря оперативному реагированию сотрудников Голосеевского управления полиции, злоумышленника задержали на месте происшествия. Как сообщает Национальная полиция Киева, звонок о минировании поступил около семи часов утра.