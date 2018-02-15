11:24 15.02.2018 | Происшествия | Новости
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В Китае зафиксированы первые случаи птичьего гриппа

Впервые в мире зарегистрированы случаи заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N4 – он зарегистрирован в Китае. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

В Китае зафиксированы первые случаи птичьего гриппа

Отмечается, первые симптомы заболевания зарегистрированы у 68 летней женщины, жительницы провинции Цзянсу. Заболевания у нее появились 25 декабря 2017 года, она была госпитализирована и три недели провела в больнице.

Известно, что женщина контактировала с живой птицей. При этом больше никто из контактировавших с ней не заболел.

Власти Китая не сообщают, есть ли в данный момент в стране вспышка птичьего гриппа H7N4.

Добавим, что наиболее частой форма вируса птичьего гриппа в Китае является H7N9, от которого с 2013 года скончалось не менее 600 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2003-2013 годах от заболевания скончались 384 человека.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в последнее время в Украине продолжается  вспышка кори, в результате чего гибнуть люди. В настоящее время от этого заболевания скончался еще один взрослый человек. 

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