В Боливии наводнения затронули более 10 тысяч семей, шесть человек погибли

В результате стихийного бедствия пострадали 9600 семей. При этом местные власти сообщают о шести погибших.

Как сообщил в четверг утром, 15 февраля, министр обороны Хавьер Забалету, эти цифры могут возрасти, поскольку уровень воды в департаменте Бени на севере Боливии повышается.

На сегодняшний день власти страны в 14 муниципалитетах страны объявили стихийное бедствие. При этом еще на прошлой неделе проливной дождь в департаменте Кочабамба вызвал опустошение в муниципалитете Тикипая, примерно в десяти километрах на северо-запад от города Кочабамба.

По оценкам муниципального правительства, около 100 домов были разрушены, еще 55 серьезно повреждены. Около 800 человек были вынуждены покинуть свои дома. В департаменте Ла-Пас по разным данным было уничтожено от 20 до 50 домов.

Напомнили, что в ночь на 6 февраля река Такинья вышла из берегов, затопив улицы тоннами грязи, камней и мусора.

Как сообщал УРА-Информ, тогда сообщалось о пяти погибших в результате наводнения, еще 180 или более получили ранения.

7 февраля президент Боливии Эво Моралес ввел режим чрезвычайного положения в стране из-за ливней и разрушительных наводнений.