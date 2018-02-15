14:31 15.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Следователи обнаружили на теле погибших морпехов пулевые ранения

Военная прокуратура сил антитеррористической операции нашла в жилом доме возле населенного пункта Широкино Донецкой области - четверо погибших морских пехотинцев. На их телах были замечены огнестрельные ранения.

Следователи обнаружили на теле погибших морпехов пулевые ранения

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Согласно ее словам, помещение в котором находились погибшие выглядело как признаком сокрытия преступления. Также установлена причастность к убийству двух сослуживцев погибших, которые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

"Проведены следственные эксперименты, а также их допросы в ходе которых последние дали признательные показания относительно обстоятельств данного убийства, учиненного на почве неуставных отношений прохождения военной службы", - сообщила Сарган.

В настоящее время проведены допросы подозреваемых. Кроме того, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве двух или более лиц по предварительному сговору (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в зоне проведения антитеррористической операции погибла бригада морских пехотинцев.

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