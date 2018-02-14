В США вновь стреляли, есть погибший

В результате инцидента погиб один человек. Еще двое получили ранения. Возраст раненных сейчас устанавливает полиция.

Правоохранители ведут поиски подозреваемого. Другие подробности пока не сообщаются.

Напомним, ранее неизвестный мужчина застрелил четырех человек в графстве Джонсон в американском штате Кентукки, а потом застрелился сам.

Как сообщал УРА-Информ, преступником оказался местный житель по имени Джозеф Никел. Мужчина начал "живую" охоту на кухне своего дома, убив двоих человек. Затем стрелок переместился на улицы города и застрелил еще двоих людей. Укрывшись в своем автомобиле Джозеф пустил себе пулю в лоб.