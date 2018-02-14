В США из-за лося вертолет потерпел крушение – ФОТО

На борту вертолета находилась команда из двух человек, которая занималась отслеживанием и поимкой лося для одной из программ местного управления ресурсов дикой природы. В результате столкновения члены экипажа получили легкие ранения.

Известно, что лось задел несущий винт вертолета, который в это время находился на высоте около трех метров над землей.

По словам представителей управления, за многие годы работы такой случай впервые, удачно посадить вертолет не удалось. К сожалению, животное в результате происшествия погибло.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", вблизи Большого каньона в американском штате Аризона упал пассажирский вертолет. Сообщается, что крушение потерпел вертолет марки Eurocopter EC130. Специалисты не называют точной причины падение воздушного транспорта, однако сам вертолет сильно поврежден, что усложняет работу по выяснению всех обстоятельства падения.