В смертельном ДТП в Нигерии погибли 22 ребенка - ФОТО

Предварительно установлено, что в автобусе ехали дети из общественной средней школы на экскурсию в город Кано.

Авария произошла из-за того, что водитель потерял контроль над управлением, когда пытался объехать выбоину на дороге. В результате произошло лобовое столкновение с грузовиком.

Двадцать два ребенка погибли во время крушения вместе со своим водителем, в то время как трое других получили серьезные ранения.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Херсоне водитель легкового автомобиля не учел состояние дорожного покрытия и мгновенно сбил на пешеходном переходе человека. В результате столкновения пострадавшую отбросило на несколько метров.