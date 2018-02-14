08:59 14.02.2018 | Происшествия | Новости
100186455:nastya

В смертельном ДТП в Нигерии погибли 22 ребенка - ФОТО

В Нигерии пассажирский автобус со школьниками столкнулся с грузовиком, в результате происшествия погибли 22 ученика и водитель. Об этом сообщает AFP.

В смертельном ДТП в Нигерии погибли 22 ребенка - ФОТО

Предварительно установлено, что в автобусе ехали дети из общественной средней школы на экскурсию в город Кано.

Авария произошла из-за того, что водитель потерял контроль над управлением, когда пытался объехать выбоину на дороге. В результате произошло лобовое столкновение с грузовиком.

Двадцать два ребенка погибли во время крушения вместе со своим водителем, в то время как трое других получили серьезные ранения.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Херсоне водитель легкового автомобиля не учел состояние дорожного покрытия и мгновенно сбил на пешеходном переходе человека. В результате  столкновения пострадавшую отбросило на несколько метров.

Поделиться
Читайте также:
 
Более 60 тысяч госслужащих подали е-декларации за 2017 год Немецкий суд признал использование личных данных в Facebook незаконным Боевики продолжают применять крупнокалиберные минометы на Донбассе - ВИДЕО В Дании скончался принц Хенрик
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив