16:11 14.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе накануне Дня влюбленных мужчина выбросился с 15 этажа - ФОТО

Сегодня ночью, в день Святого Валентина, в городе Одесса человек выпрыгнул с окна многоэтажного дома. Мужчина после падения скончался на месте происшествия мгновенно.

В Одессе накануне Дня влюбленных мужчина выбросился с 15 этажа - ФОТО

Об этом сообщает местный 7 канал.

Как отмечается, что инцидент произошел около часа ночи в Суворовском районе города на улице Высоцкого, 17.

По сотрудников полиции, мужчина выпрыгнул с 15-го этажа. Позже удалось выяснить, что погибшему было 41 год.

"Возможная причина суицида – психическое обострение", – отметили правоохранителей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в России в одной из школ Калужской области школьник с ножем набросился на однокашника, а затем решил  выпрыгнуть с третьего этажа. Во время начала урока учительница вышла за контрольным журналом, а когда вернулась то обнаружила, что один из ее учеников истекает кровью и вызвала скорую.

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