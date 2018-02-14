В Одессе накануне Дня влюбленных мужчина выбросился с 15 этажа - ФОТО

Об этом сообщает местный 7 канал.

Как отмечается, что инцидент произошел около часа ночи в Суворовском районе города на улице Высоцкого, 17.

По сотрудников полиции, мужчина выпрыгнул с 15-го этажа. Позже удалось выяснить, что погибшему было 41 год.

"Возможная причина суицида – психическое обострение", – отметили правоохранителей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в России в одной из школ Калужской области школьник с ножем набросился на однокашника, а затем решил выпрыгнуть с третьего этажа. Во время начала урока учительница вышла за контрольным журналом, а когда вернулась то обнаружила, что один из ее учеников истекает кровью и вызвала скорую.