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В Одессе машина влетела в автосалон - ФОТО

В Одессе во вторник, 13 февраля, иномарка влетела в витрину автосалона.

В Одессе машина влетела в автосалон - ФОТО

К счастью в результате аварии никто не пострадал. Как сообщает местное издание "Думская", дорожно-транспортное происшествие произошло на Люстдорфской дороге в районе ЖК Альтаир.

Тут произошло столкновение автомобилей Mazda и ВАЗ. В результате аварии одна из машин въехала в помещение автосалона через входную дверь.

При этом иномарка повредила две новые машины, которые находились в помещении автосалона.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, возле столичной станции метро " Лыбедская" в результате осложнения погодных условий водитель автомобиля Audi не справился с дорожным управлением, после чего врезался в столб. Такое страшное ДТП очень напугало не только очевидцев произошедшего, но и тех кто находился в машине.

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