В Мариуполе произошло ДТП с маршруткой – ФОТО

В Донецкой области в городе Мариуполь произошло столкновение маршрутки с легковушкой, в результате аварии погиб один человек, еще 8 пострадали.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области в Facebook.
По словам полицейских, сегодня, 14 февраля, около 8:30 в Мариуполе произошло лобовое столкновение легкового автомобиля "Черри" и маршрутного такси. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 9 человек. В легковушке погиб пассажир, еще два человека травмированы. Также телесные повреждения получили 6 человек в маршрутке.
Сейчас, на месте работает следственно-оперативная группа полиции.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Одессе иномарка влетела в витрину автосалона. К счастью в результате аварии никто не пострадал.