В Мариуполе произошло ДТП с маршруткой – ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области в Facebook.

По словам полицейских, сегодня, 14 февраля, около 8:30 в Мариуполе произошло лобовое столкновение легкового автомобиля "Черри" и маршрутного такси. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 9 человек. В легковушке погиб пассажир, еще два человека травмированы. Также телесные повреждения получили 6 человек в маршрутке.

Сейчас, на месте работает следственно-оперативная группа полиции.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Одессе иномарка влетела в витрину автосалона. К счастью в результате аварии никто не пострадал.