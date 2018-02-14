10:40 14.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Мариуполе произошло ДТП с маршруткой – ФОТО

В Донецкой области в городе Мариуполь произошло столкновение маршрутки с легковушкой, в результате аварии погиб один человек, еще 8 пострадали.

В Мариуполе произошло ДТП с маршруткой – ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области в Facebook.

По словам полицейских, сегодня, 14 февраля, около 8:30 в Мариуполе произошло лобовое столкновение легкового автомобиля "Черри" и маршрутного такси. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 9 человек. В легковушке погиб пассажир, еще два человека травмированы. Также телесные повреждения получили 6 человек в маршрутке.

Сейчас, на месте работает следственно-оперативная группа полиции.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Одессе иномарка влетела в витрину автосалона. К счастью в результате аварии никто не пострадал.

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