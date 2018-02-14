21:15 14.02.2018 | Происшествия | Новости
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В лондонском аэропорту столкнулись два самолета, погиб один человек

В среду утром, 14 февраля, в лондонском аэропорту Хитроу на земле столкнулись два самолета.

В лондонском аэропорту столкнулись два самолета, погиб один человек

В результате происшествия погиб один человек. Пострадали также двое членов экипажей самолетов. Как сообщает Telegraph, инцидент произошел около шести утра возле пятого терминала.

После столкновения, скорая помощь увезла в больницу был 40-летнего мужчину, который впоследствии умер. Также пострадали двое членов экипажей самолетов, которых также госпитализировали.

Кроме того, из-за столкновения в самолетах остались заблокированными сотни пассажиров. Пока нет никакой информации о точном количестве эвакуированных из аэропорта граждан. Вместе с тем более 20 рейсов задержаны, некоторые из них – более, чем на час.

Как пояснил представитель аэропорта, сейчас тщательно работают экстренные службы,

Взлетная полоса остается открытой, и мы продолжим прилагать усилия, чтобы минимизировать трудности с полетами пассажиров, – пояснил он, добавив, что скоро последует более подробная информация.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в России разбился пассажирский самолет " Саратовских авиалиний" Ан-148. По предварительным данным на момент аварии на борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Никто из них не выжил.

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