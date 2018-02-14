В Южной Корее посетителей Олимпийского парка эвакуируют из-за сильного ветра - ФОТО

В среду, 14 февраля, в Южной Корее посетителей Олимпийского парка попросили покинуть территорию из-за неблагоприятных погодных условий.
Об этом сообщает The Associated Press.
Известно, что из-за сильного ветра получил травму один из сотрудников Олимпийского парка. В настоящее время мужчина получил всю необходимую медицинскую помощь.
"Работники разбирают палатки в парке, а волонтеры используют мегафоны, чтобы сообщить людям об эвакуации", - говорится в сообщении.
Кроме того, в результате непогоды было отложено начало соревнований в лыжном двоеборье в рамках Олимпийских игр в Пхенчхане. Поэтому, сейчас болельщики стоят в очереди, чтобы зайти внутрь здания Samsung возле хоккейной арены.
Стит добавить, что старты в женском горнолыжном слаломе перенесены на 16 февраля. А зимние соревнования завершатся 25 февраля.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", страшный ураган "Элеонор", который обрушился практически на всю северную Европу оставил без электроэнергии десятки тысяч домов и вызвал хаос в сфере транспорта.