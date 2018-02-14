07:29 14.02.2018 | Происшествия | Новости
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В Боливии вновь прогремел взрыв, четыре человека погибли - ФОТО

В боливийском городе Оруро в ночь на среду,14 февраля, прогремел взрыв.

В Боливии вновь прогремел взрыв, четыре человека погибли - ФОТО

Это уже второй на этом неделе взрыв в городе. В результате происшествия погибли четыре человека. При этом около десяти человек получили ранения.

Как сообщает Los Tiempos, ссылаясь на данные Министерства внутренних дел страны, взрыв произошел неподалеку от места прошлого происшествия.

По словам главы ведомства Карлоса Ромеро, в ближайшее время полиция сообщит, есть ли связь между этими двумя событиями.

На данный момент полиция задержала троих подозреваемых.

Президент Боливии Эво Моралес выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших, а также отдал распоряжение провести расследование по факту произошедшего.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 12 февраля во время проведение карнавала в Оруро произошел взрыв.

В результате взрыв погиб 21 человек. По предварительным данным более 70 человек получили ранения.

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