10:59 14.02.2018 | Происшествия | Новости
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Число жертв на карнавале в Боливии выросло в два раза

Глава внутренних дел страны Карлос Ромеро сообщил об увеличении жертв карнавала в Боливии, который длится уже четвертый день. В результате террористического акта погибли 40 человек, еще 124 получили ранения.

Число жертв на карнавале в Боливии выросло в два раза

Об этом сообщает издание Andina.

Отмечается, что несмотря на контроль, число смертей и травм во время карнавала продолжает расти.

Глава ведомства добавил, что 16 человек погибли при различных ДТП. Среди других 24 жертв были восемь человек, погибших в результате взрыва газового баллона в городе Оруро 11 февраля.

В то же время в МВД подчеркнули, что данные о числе погибших не являются окончательными.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в результате взрыв, который произошел в первый день фольклорного карнавала в Боливии в городе Оруро, погиб 21 человек. По предварительным данным более 70 человек получили ранения.

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