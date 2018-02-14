Число жертв на карнавале в Боливии выросло в два раза

Об этом сообщает издание Andina.

Отмечается, что несмотря на контроль, число смертей и травм во время карнавала продолжает расти.

Глава ведомства добавил, что 16 человек погибли при различных ДТП. Среди других 24 жертв были восемь человек, погибших в результате взрыва газового баллона в городе Оруро 11 февраля.

В то же время в МВД подчеркнули, что данные о числе погибших не являются окончательными.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в результате взрыв, который произошел в первый день фольклорного карнавала в Боливии в городе Оруро, погиб 21 человек. По предварительным данным более 70 человек получили ранения.