07:59 13.02.2018 | Происшествия | Новости
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В Венесуэле неизвестный открыл стрельбу по карнавальному шествию, три человека погибли

В Венесуэле, в штате Боливар, в понедельник, 12 февраля, неизвестный обстрелял карнавальное шествие.

В Венесуэле неизвестный открыл стрельбу по карнавальному шествию, три человека погибли

В результате инцидента погибло трое человек. Еще пять человек скорая помощь увезла в больницу.

Как сообщает издание El Nacional, госпитализированные участники карнавала получили огнестрельные ранения в грудную клетку, ноги и живот. Сейчас они находятся в больнице Гуайпаро в городе Сан Феликс.

По данным издания, нападение произошло в муниципалитете Эль-Каллао, в штате Боливар в Венесуэле. Преступник скрылся, в настоящий момент его ищут правоохранительные органы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в боливийском городе Оруро во время карнавальной процесс детонировала взрывчатка.

В полиции выяснили, что причиной взрыва стал газовый баллон в одном из торговых павильоном, который торговал едой быстрого приготовления. В результате взрыв погибло шестеро человек, среди них четверо детей, еще 12 человек были срочно госпитализированы.

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