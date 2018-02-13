В Ужгороде горело общежитие для студентов - ФОТО

Тут горело общежитие Ужгородского национального университета. К счастью, во время инцидента никто не пострадал, однако спасателям пришлось эвакуировать 300 человек.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области, уже на месте спасатели установили, что возгорание началось около девяти часов вечера на первом этаже шестиэтажного здания. На момент возникновения пожара в комнате никого не было.

Коридоры общежития были заполнены дымом, поэтому спасатели немедленно начали выводить людей на свежий воздух. Уже через час пожар, силами 20 человек личного состава, трех единиц основной и одной - специальной, был полностью ликвидирован.

Сейчас полиция устанавливает причина возгорания и сумма нанесенного ущерба .

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник утром, 12 февраля, в Запорожье произошел пожар. Тут горел заводе ферросплавов, расположенный в Заводском районе. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, сообщение о возгорании поступило около полуночи.