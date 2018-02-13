17:30 13.02.2018 | Происшествия | Новости
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В Тонга циклон разрушил здание парламента - ФОТО

Во вторник, 13 февраля, циклон "Гита" в столице островного королевства Тонга разрушил здание парламента. Власти королевства объявили чрезвычайное положение в связи с непогодой.

В Тонга циклон разрушил здание парламента - ФОТО

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Известно, что зданию парламента было более чем 100 лет. Однако из-за непогоды здание потерпело серьезных повреждений. Циклон вызвал также проблемы с электроснабжением на некоторых островах.

"Скорость ветра достигала 200 км/час. 545 тысяч долларов помощи королевству предоставила Новая Зеландия, еще 275 тысяч - Австралия. ", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что около 5 700 человек воспользовались убежищами в центрах эвакуации, и ожидается, что эти цифры значительно увеличатся сегодня.

В то же время сотрудники полиции рассказали, что три человека получили серьезные травмы, еще 30 - легкие. Также несколько людей госпитализировали на острове Эуа. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в аэропорту немецкого города Дюссельдорф пассажирский самолет совершил посадку во время бушевавшего урагана.

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