В Тонга циклон разрушил здание парламента - ФОТО

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Известно, что зданию парламента было более чем 100 лет. Однако из-за непогоды здание потерпело серьезных повреждений. Циклон вызвал также проблемы с электроснабжением на некоторых островах.

"Скорость ветра достигала 200 км/час. 545 тысяч долларов помощи королевству предоставила Новая Зеландия, еще 275 тысяч - Австралия. ", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что около 5 700 человек воспользовались убежищами в центрах эвакуации, и ожидается, что эти цифры значительно увеличатся сегодня.

В то же время сотрудники полиции рассказали, что три человека получили серьезные травмы, еще 30 - легкие. Также несколько людей госпитализировали на острове Эуа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в аэропорту немецкого города Дюссельдорф пассажирский самолет совершил посадку во время бушевавшего урагана.