16:51 13.02.2018 | Происшествия | Новости
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В Польше сильный смог, содержание пыли в воздухе более 900% - ФОТО

В польском государстве из-за сильного смога власти сделали громкое заявление. В частности, гражданам страны теперь запрещается топить камины и пользоваться общественным транспортом.

В Польше сильный смог, содержание пыли в воздухе более 900% - ФОТО

Об этом сообщает польское издание Onet.pl.

Как отмечается, сейчас жители Варшавы, Кракова, Лодзи и Кельце дышат очень загрязненным воздухом. Однак более всего критическая ситуация сложилась в Малопольском воеводстве, там содержание пыли в воздухе превысило норму более чем на 900%.

По словам мэра Кракова, плохая ситуация также сложилась в Варшаве, где уровень пыли PM2.5 в воздухе достигает 700% от нормы. Поэтому, мы призываем жителей ездить общественным транспортом, а автомобили оставить дома.

Кстати, аналогичная ситуация в Лодзи, Познани, Ольштыни и Куяви. Немного лучше ситуация в Нижней Силезии, хотя качество воздуха там тоже описывают как плохое. Нормальная ситуация по состоянию воздуха наблюдается только в Померании, Западной Померании и в Любушском воеводстве.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по всей Украине из-за усложнения погодных условий на сегодняшний день обесточены 152 населенных пункта в пяти областях.

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