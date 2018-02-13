В Королевстве Тонга циклон "Гита" разрушил более 70% домов

По состоянию на утро вторника,13 февраля, стихия полностью или частично разрушила около 70% жилых домов и построек. Как сообщает Radionz, циклон имел четвертую категорию мощности.

Устойчивая скорость ветра рядом с его эпицентром достигала 54 метров на секунду. Вместе с тем информация о жертвах стихии пока не поступала, но десятки людей обратились за медицинской помощью.

Многие районы затоплены, в стране ощущается острая нехватка питьевой воды.

В настоящее время "Гита" продолжает движение на запад, набирает силу и приближается к островам Фиджи.

Вместе с тем фиджийцы надеются, что "Гита" в ближайшие часы изменит направление движения и пройдет чуть южнее главных островов их архипелага. При этом скорость ветра рядом с эпицентром может превысить 60 метром на секунду и тогда "Гита" получит пятую категорию мощности.

Позавчера циклон "Гита" слегка задел острова Самоа и Американского Самоа.

Напомним, королевство Тонга состоит из 170 островов в юго-западной части Тихого океана. В стране около 107 тысяч человек, примерно 70% из них проживают в столице. Это единственное королевство в Океании, если не считать те государства, где формально главой является монарх Великобритании.

Как сообщал УРА-Информ, в мексиканском штате Халиско зафиксировали толчки земной коры амплитудой в шесть баллов по шкале Рихтера. Эпицентр стихии находился примерно на глубине десяти километров, а само движение литосферных плит располагается в 65 километрах от поселка Суитлан.