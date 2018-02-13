13:38 13.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Херсоне водитель сбил женщину на пешеходном переходе - ФОТО, ВИДЕО

В Херсоне водитель легкового автомобиля не учел состояние дорожного покрытия и мгновенно сбил на пешеходном переходе человека. В результате столкновения пострадавшую отбросило на несколько метров. 

В Херсоне водитель сбил женщину на пешеходном переходе - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает местное издание Kherson.net.ua.

Как отмечается, инцидент произошел на углу улиц Университетская и Залаэгерсег.

Момент ДТП был зафиксирован на видеорегистраторе. Так, водитель, которому принадлежит запись, притормаживает, чтобы пропустить пешеходов. В это время в попутном направлении едет легковой автомобиль, который сбивает на полном ходу женщину. Пострадавшую отбрасывает на несколько метров.

В данный момент о состоянии пострадавшей нет никакой информации. На место аварии прибыли сотрудники полиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одессе иномарка врезалась в патрульную машину. К счастью, во время дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

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