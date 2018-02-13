В Херсоне водитель сбил женщину на пешеходном переходе - ФОТО, ВИДЕО
В Херсоне водитель легкового автомобиля не учел состояние дорожного покрытия и мгновенно сбил на пешеходном переходе человека. В результате столкновения пострадавшую отбросило на несколько метров.
Об этом сообщает местное издание Kherson.net.ua.
Как отмечается, инцидент произошел на углу улиц Университетская и Залаэгерсег.
Момент ДТП был зафиксирован на видеорегистраторе. Так, водитель, которому принадлежит запись, притормаживает, чтобы пропустить пешеходов. В это время в попутном направлении едет легковой автомобиль, который сбивает на полном ходу женщину. Пострадавшую отбрасывает на несколько метров.
В данный момент о состоянии пострадавшей нет никакой информации. На место аварии прибыли сотрудники полиции.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одессе иномарка врезалась в патрульную машину. К счастью, во время дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.