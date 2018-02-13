В Индии на судне прогремел взрыв, погибли пять человек

В результате инцидента чего погибли пять человек. Кроме этого 11 человек получили ранения.

Как сообщает Reuters, на данный момент всех людей из судна эвакуировали. По предварительным данным взрыв произошел внутри резервуара для воды, после чего начался пожар.

Судно принадлежит ведущей индийской государственной нефтегазовой корпорации Oil and Natural Gas Corp Ltd. Официальный представитель ONGC сообщил, что корабль проходил техническое обслуживание на государственной судостроительной верфи на юго-западном побережье страны.

В свою очередь в Министерстве судоходства Индии сообщили, что сейчас на месте происшествия находятся спасатели и медики.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате взрыв, который произошел в первый день фольклорного карнавала в Боливии в городе Оруро, погиб 21 человек. По предварительным данным более 70 человек получили ранения.