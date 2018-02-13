15:50 13.02.2018 | Происшествия | Новости
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В Германии провалился автобан - ФОТО

На севере Германии, а именно на участке дороги в Мекленбурге - Передняя Померания произошел провал дорожного покрытия на автобане. 

В Германии провалился автобан - ФОТО

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Как отмечается, что автобан просел еще осенью 2017 года и его до сих пор не ремонтировали. В настоящее время на болотистом участке автобана А20 неподалеку от города Трибзес движение перекрыто в обе стороны.

Пока дыра увеличилась до 95 метров, а еще несколько месяцев назад дыра достигала 45 метров.

По словам сотрудников ГСЧС, причина просадки до сих пор неизвестна.

"Дорогу планируют отремонтировать только к 2021 году", - сказано в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Государственное агентство автомобильных дорог Украины планирует построить автобан Львов-Будапешт. Ведомство  намерено реализовать проект нового автобана Львов-Будапешт через КПП "Дыйда".

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