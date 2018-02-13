12:37 13.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Кировоградщине легковушка столкнулась с грузовиком – ФОТО

В Кировоградской области в результате столкновения легкового автомобиля с полуприцепом погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

На Кировоградщине легковушка столкнулась с грузовиком – ФОТО

Предварительно установлено, что авария произошла около 3.40 вторника, 13 февраля, на отрезке автодороги Кропивницкий – Кривой Рог в Долинском районе.

Водитель автомобиля Skoda Octavia столкнулся с грузовиком, который двигался впереди в составе автопоезда с грузовым автомобилем Volvo, под управлением 42-летнего гражданина.

Так, в результате наезда водитель Skoda и два его пассажира погибли на месте. По данному факту начато уголовное производство.

В данный момент все обстоятельства аварии выясняют следователи.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Одессе иномарка врезалась в патрульную машину. К счастью, во время дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

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