В Виннице мужчина заживо сгорел в автомобиле

Инцидент произошел в селе Мочулка Теплицкого район. По предварительной информации, мужчина проводил починку автомобиля марки Ланос покуривая сигарету, которая и стала причиной возгорания транспорта. На место происшествия прибыла бригада спасателей и пожарных. Потерпевшего спасти не удалось, погиб 55-летний пенсионер, житель Черкасской области.

Позже выяснилось, что 11 февраля мужчина прибыл в поселок к своим приятелям, где они вместе распивали алкоголь. Банально, однако причиной возгорания была сигарета, которую хозяин оставил в салоне и попросту забыл о ней.

Следствием назначено проведение ряда экспертиз, устанавливаются все причины возгорания. Правоохранители опрашивают приятелей погибшего пенсионера.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на улице Академика Заболотного в Киеве сгорели четыре автомобиля.