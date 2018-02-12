В центре Ужгорода иномарка врезалась в дерево, трое погибших - ФОТО

В результате аварии три человека погибли на месте происшествия. Еще один оказался в реанимации.

Как сообщила сегодня утром пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области Татьяна Щеголева, дорожно-транспортное происшествие произошла на улице Льва Толстого. По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением.

После сильного удара трое иностранцев 1989, 1990 и 1994 года рождения, среди которых и водитель, погибли. Скорая помощь увезла в больницу еще одного пассажира. На данный момент мужчина 1992 года рождения находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Сейчас полиция выясняет, были ли трезвыми участники аварии. Следствие по делу продолжается, устанавливается правовая квалификация происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Столичном шоссе в Киеве в ночь на понедельник, 12 февраля, произошла авария.

В результате дорожно-транспортного происшествия серьезно пострадали два человека. Как сообщают очевидцы в социальной сети, автомобиль Daewoo двигался на пути между Корчеватым и станцией метро "Выдубичи".