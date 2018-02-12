17:13 12.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В центре Одессы полиция со стрельбой задержала мужчину - ФОТО

Сегодня днем, 12 февраля, в Одессе на перекрестке Жуковского и Александровского проспекта произошла перестрелка.  

В центре Одессы полиция со стрельбой задержала мужчину - ФОТО

 Об этом сообщает издание Думская.

Как отмечается, один из подозреваемых на своем Мерседесе с еврономерами пытался протаранить полицейскую машину. Так, чтобы остановить преступника, полицейским пришлось открыть стрельбу по колесам и в лобовое стекло в сторону водителя. Кроме того, из транспортного средства конфисковали черные пакеты.

К слову, сотрудники полиции задержали молодого человека на Мерседес Е-класса болгарской регистрации. Оказалось, что задержанный был в розыске.

"Общаются следователи. Он накрыт курткой, прячется", - передают журналисты.

Предварительно, что время задержания стреляли по колесам и заблокировали. Задерживал спецотряда полиции КОРД.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в США неизвестный мужчина открыл стрельбу по мирным жителям. Об этом передает Lexington Herald-Leader.

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