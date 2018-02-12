В Сумах полиция обнаружила повешенным студента аграрного университета

Парень, 1995 года рождения, висел на турнике спортплощадки Сумского национального аграрного университета. Полиция предполагает, что молодой человек совершил суицид.

Как сообщила начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Сумской области Эльвира Биганова, тело парня обнаружил прохожий.

Следственно-оперативная группа полиции, прибыв на место, констатировала факт смерти. По данному факту открыто уголовное дело по статье Убийство Уголовного кодекса Украины, вместе с тем правоохранители склоняются к версии самоубийства.

Эта версия является основной, поскольку опрошенные родственники и близкие парня утверждали, что в последнее время он находился в подавленном состоянии, - отметила Биганова.

Напомним, 10-летняя девочка, обнаружена накануне повешенной на чердаке дома в селе Новая Ивановка Арцизского района Одесской области, не совершала самоубийство. Как утверждают в полиции, во время игры ребенок засунул голову в кольцо изолированного провода, привязанного к деревянной опоре чердака. После этого девочка якобы пошатнулась и упала, попав в петлю.

Как сообщал УРА-Информ, в одном из поселков Одесской области нашли повешенной 10-летнего ребенка.