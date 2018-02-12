04:00 12.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100186273:Polishuk

В Сумах полиция обнаружила повешенным студента аграрного университета

В Сумах в воскресенье, 11 февраля, нашли повешенным 22-летнего студента Сумского национального аграрного университета.

В Сумах полиция обнаружила повешенным студента аграрного университета

Парень, 1995 года рождения, висел на турнике спортплощадки Сумского национального аграрного университета. Полиция предполагает, что молодой человек совершил суицид.

Как сообщила начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Сумской области Эльвира Биганова, тело парня обнаружил прохожий.

Следственно-оперативная группа полиции, прибыв на место, констатировала факт смерти. По данному факту открыто уголовное дело по статье Убийство Уголовного кодекса Украины, вместе с тем правоохранители склоняются к версии самоубийства.

Эта версия является основной, поскольку опрошенные родственники и близкие парня утверждали, что в последнее время он находился в подавленном состоянии, - отметила Биганова.

Напомним, 10-летняя девочка, обнаружена накануне повешенной на чердаке дома в селе Новая Ивановка Арцизского района Одесской области, не совершала самоубийство. Как утверждают в полиции, во время игры ребенок засунул голову в кольцо изолированного провода, привязанного к деревянной опоре чердака. После этого девочка якобы пошатнулась и упала, попав в петлю.

Как сообщал УРА-Информ, в одном из поселков Одесской области нашли повешенной 10-летнего ребенка.

Поделиться
Читайте также:
 
"Слом" Минских соглашений – это результат невыполнения Россией своих обязательств - МИД Следком России назвал основные версии крушения Ан-148 В Стрые вандалы отбили голову памятнику Шевченко - ФОТО В Черновцах задержан псевдоминер торгового центра
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив