23:46 12.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе водитель Porsche протаранил патрульных - ФОТО

В понедельник днем, 12 февраля, в Одессе иномарка врезалась в патрульную машину.

В Одессе водитель Porsche протаранил патрульных - ФОТО

К счастью, во время дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Как сообщает местное издание "Думская", инцидент произошел на пересечении Троицкой и Пушкинской улиц.

По версии патрульной полиции, водитель автомобиля Porsche не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с полицейской Toyota, который двигался с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.

В свою очередь, водитель иномарки утверждает, что патрульные двигались по Троицкой против движения. Они проехали на красный свет и двигались очень быстро, маячки видела, но сигнал сирены не слышала. Я не увидела машину, так как уже практически повернула на Пушкинскую, - рассказала водитель Porsche.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник, 12 февраля, в центре Ужгорода автомобиль "Land Rover Freelander" с иностранной регистрацией врезался в дерево. В результате аварии три человека погибли на месте происшествия. Еще один оказался в реанимации.

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