В Кропивницком в квартире взорвался газ, пострадал один человек

В результате инцидента пострадал один человек. Как сообщает пресс-служба городского совета, одной из квартир взорвался бытовой газ.

Медики определили, что пострадавший от взрыва находится в состоянии средней тяжести.

Мужчина доставлен в ожоговое отделение областной больницы с диагностированным термическим ожогом второй степеней 17% головы, шеи, верхних и нижних конечностей. Состояние пострадавшего средней тяжести, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в селе Новоселки Макаровского района Киевской области во вторник вечером, 23 января, прогремел взрыв. В жилом доме взорвался природный газ. В результате инцидента погиб один человек. Еще двое жителей дома получили травмы.