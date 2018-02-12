01:00 12.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100186264:Polishuk

В Кропивницком в квартире взорвался газ, пострадал один человек

В Кропивницком в дном из домов прогремел взрыв.

В Кропивницком в квартире взорвался газ, пострадал один человек

В результате инцидента пострадал один человек. Как сообщает пресс-служба городского совета, одной из квартир взорвался бытовой газ.

Медики определили, что пострадавший от взрыва находится в состоянии средней тяжести.

Мужчина доставлен в ожоговое отделение областной больницы с диагностированным термическим ожогом второй степеней 17% головы, шеи, верхних и нижних конечностей. Состояние пострадавшего средней тяжести, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в селе Новоселки Макаровского района Киевской области во вторник вечером, 23 января, прогремел взрыв. В жилом доме взорвался природный газ. В результате инцидента погиб один человек. Еще двое жителей дома получили травмы.

Поделиться
Читайте также:
 
Боевики продолжают обстрелы минометами различных калибров - ВИДЕО Пидручный на Олимпиаде занял 21-е место в гонке по биатлону В Волынской области на взятке попался сотрудник СБУ Среди пассажиров разбившегося в Подмосковье самолета был гражданин Швейцарии
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив