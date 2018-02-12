11:56 12.02.2018 | Происшествия | Новости
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В Японии снегопад убил пять человек

На японском острове Хонсю в результате снегопадов погибли пять человек.

В Японии снегопад убил пять человек

Еще минимум 73 человека были травмированы. Как сообщает телеканал NHK, наиболее распространенной причиной травм было падение с крыши во время уборки снега.

По данным журналистов в префектуре Фукуи 68-летний мужчина умер именно по этой причине.

Другой мужчина умер от инфаркта миокарда также после уборки снега. Еще трое погибли от отравления угарным газом, которое, как полагают, было вызвано тем, что выхлопные трубы их автомобилей были забиты снегом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в японской префектуре Фукуи в среду, 7 февраля, прошли самые мощные снегопады с 1981 года. Непогода уже привела к гибели одного человека. По предварительным данным причиной смерти считают отравление угарным газом.

Мужчина уснул в машине с включенным двигателем, так как замерз, а снег заблокировал выхлопную трубу. В той же префектуре из-за снегопада на автостраде оказались заблокированы 1500 автомобилей. В связи с непогодой местные власти вынуждены были закрыть многие дороги для проезда.

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