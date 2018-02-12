08:32 12.02.2018 | Происшествия | Новости
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В Боливии от взрыва на карнавале погиб 21 человек, десятки раненых

В результате взрыв, который произошел в первый день фольклорного карнавала в Боливии в городе Оруро, погиб 21 человек.

В Боливии от взрыва на карнавале погиб 21 человек, десятки раненых

По предварительным данным более 70 человек получили ранения. Как сообщил в воскресенье вечером, 11 февраля, командующий национальной полицией страны Фаустино Мендоса, к сожалению, во вермя карнавала произошли несколько смертельных инцидентов.

Он уточнил, что при взрыве в Оруро, куда прибыли тысячи людей для участия в карнавале, ранения получили 47 человек. Еще в двух дорожных инцидентах погибли 13 человек, в одном из них люди также ехали в Оруро из Ла-Паса.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в боливийском городе Оруро во время карнавала взорвался газовый баллон в торговой точке, в результате чего погибли шесть человек, еще 28 человек получили ранения. Травмы получили люди, стоявшие в радиусе 50 метров от места взрыва.

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