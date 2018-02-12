В Бельгии разбился самолет, погибли два человека

В результате авиакатастрофы погибли два человека. Как сообщает бельгийское издание Le Soir, самолет потерпел крушение днем ​​у бельгийского города Хасселт.

Он направлялся к компании ASP Avionics в Генке, чтобы заменить коммуникационное устройство. При этом, по данным издания, изначально планировалось, что самолет прибудет в прошлые выходные, но рейс был отложен до понедельника, вероятно, из-за погоды.

На данный момент причины авиакатастрофы расследуются.

Напомним, самолет Ан-148 рейсом "Москва - Орск" разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Погибли все, находившиеся на борту, - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Как сообщал УРА-Информ, в штабе сообщили, что разрушение пассажирского самолета " Саратовских авиалиний" Ан-148 могло произойти в результате столкновения с землей, а не в воздухе.