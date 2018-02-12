В Австралии на круизном лайнере россиянка устроила массовую драку

Согласно недавно полученным сведениям, между несколькими мужчинами возникла ссора, в ходе которой появилась женщина и разбила пустую бутылку из-под вина о голову 21-летнего парня. После этого началась драка между мужчинами.

Впоследствии выяснилось, что зачинщица драки - 37-летняя россиянка.

В результате потасовки женщина и еще шестеро мужчин, предположительно, австралийцев, были задержаны. Всех сняли с лайнера и передали правоохранителям.

Позже мужчин освободили, а женщину доставили в полицейский участок Ньютауна, где предъявили обвинение в умышленном причинении вреда здоровью. Теперь россиянке предстоит предстать перед судом 9 марта.

Сам пострадавший пассажир получил рваные раны головы. Ему оказали медицинскую помощь прямо на корабле.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Харьковской области в поселке Безлюдовка двое мужчин в канун Рождества избили хозяина дома. Сообщение об инциденте поступило от сожительницы убитого 43-летнего мужчины седьмого января около семи часов утра.